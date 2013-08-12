United erneut mit weniger Passagieren

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Juli 2013 12,933 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjuli waren dies 3,3 Prozent weniger.

Die Kapazität wurde im Juli 2013 verglichen mit dem Vorjahresjuli um 1,8 Prozent auf 22,581 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert, die Nachfrage ging um 1,1 Prozent auf 19,692 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 0,6 Prozentpunkte auf solide 87,2 Prozent. Bei der Fracht ging die Nachfrage um achtzehn Prozent auf 164 Millionen Tonnenmeilen zurück. Während den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit United Airlines 81,240 Millionen Passagiere, dies entspricht einem leichten Rückgang von 2,1 Prozent.