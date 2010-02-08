United ernennt neue Geschäftsleitung

United Airlines hat die Stellen der Vizepräsidenten für Corp. Strategy und Business Development, sowie für Finanzplanung und Analyse neu besetzt.

Rohit Philip, ein ehemaliger Kadermitarbeiter, der fast 15 Jahre im Finanzbereich für United tätig war, wurde zum Senior Vize Präsident der Corporate Strategy und Business Development Abteilung gewählt. Die Airline ernannte ausserdem John R. Gebo zum Vizepräsidenten für Finanzplanung und Analysis. Gebo kam 2000 zu United und hatte als letztes die Stelle des Direktors für Investor Relations inne.