United baut ab San Francisco aus
United Airlines, die führende Fluggesellschaft in der Region San Francisco (SFO), baut ihre Verbindungen von San Francisco zu 18 Zielen aus.
United Airlines (UAL), wird die Zahl der Flüge zwischen der Metropole an der US-Westküste zu acht Destinationen ausbauen und gleichzeitig mehrere Ziele mit Flugzeugen der Kernflotte anstatt mit kleineren Regionaljets bedienen.
„Täglich zählen wir in San Francisco über 30.000 Passagiere an Bord von United Flugzeugen. Die jetzt getroffene Entscheidung zur Expansion unterstreicht unsere nachhaltige Position als größte US-amerikanische Airline in diesem Teil der Westküste“, sagte Mike Hanna, Vice President von United am San Francisco International Airport (SFO). „Die zusätzlichen Flüge und der Wechsel zu größeren Flugzeugen, zusammen mit dem bestehenden United-Streckennetz, geben unseren Kunden deutlich mehr Flugmöglichkeiten zu populären Zielen in den USA und in Kanada.“
Zusätzliche Flüge zwischen San Francisco (SFO) und acht Destinationen
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Strecke
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Ausbau auf
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Beginn
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Flugzeugtyp
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SFO - Seattle (SEA)
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10x täglich
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1. August
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Airbus A320
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SFO - Albuquerque (ABQ)
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2x täglich
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15. August
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Embraer 175
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SFO - Baltimore (BWI)
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2x täglich
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15. August
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Airbus A319
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SFO - Indianapolis (IND)
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2x täglich
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15. August
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Airbus A319
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SFO - Kansas City (MCI)
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3x täglich
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15. August
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Embraer 175
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SFO - Nashville (BNA)
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2x täglich
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15. August
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Airbus A319
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SFO - Philadelphia (PHL)
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3x täglich
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15. August
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Airbus A319
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SFO - Portland (PDX)
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9x täglich
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15. August
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Airbus A319
Täglich mit größeren Jets ab San Francisco zu zehn Zielen
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San Francisco nach
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Beginn
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Flugzeugtyp
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Burbank (BUR)
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8. Juni
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Boeing B737
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Calgary, AB (YYC)
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8. Juni
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Airbus A320
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Dallas (DFW)
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8. Juni
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Airbus A320
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Kansas City (MCI)
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8. Juni
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Airbus A320
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Minneapolis (MSP)
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8. Juni
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Airbus A320
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Palm Springs (PSP)
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8. Juni
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Boeing B737
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Santa Barbara (SBA)
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8. Juni
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Airbus A319
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Bozeman (BZN)
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1. Juli
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Airbus A320
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Sacramento (SMF)
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1. Juli
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Boeing B737
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Fresno (FAT)
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15. August
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Boeing B737
Die Dienste nach Bozeman (Montana), Kansas City (Missouri) und Calgary (Alberta) werden im Sommer saisonal von Jets der United Kernflotte durchgeführt.
Erweitertes Flugangebot zwischen San Francisco und sieben Städten ab 8. Juni
Ab dem 8. Juni wird United, wie bereits angekündigt, diese neuen Ziele in den Flugplan ab San Francisco aufnehmen:
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San Francisco nach
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Beginnt
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Flugplan
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Flugzeugtyp
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Cincinnati (CVG)
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8. Juni
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Täglich, ganzjährig
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Airbus A320
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Detroit (DTW)
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8. Juni
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Täglich, ganzjährig
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Airbus A320
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Hartford (BDL)
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8. Juni
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Täglich, bis 5. September
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Boeing B737
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New Orleans (MSY)
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8. Juni
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Täglich, ganzjährig plus zusätzliche Flüge im Sommer
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Boeing B737
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Santa Rosa (STS)
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8. Juni
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Täglich, ganzjährig
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CanadairJet
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Spokane (GEG)
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8. Juni
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Täglich, ganzjährig
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Embraer 175
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Kalispell (FCA)
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1. Juli
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Täglich, bis 5. September
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CanadairJet
United offeriert ab San Francisco rund 300 tägliche Abflüge zu 100 Destinationen und hält damit die führende Stellung unter allen Airlines in dieser Region der USA.
Neuer Transatlantikflug München – San Francisco
Bereits vor einigen Wochen gab United neue Flugverbindungen zu insgesamt 31 Städten innerhalb der USA und in Europa bekannt. Dazu zählt auch der erste United Nonstop-Flug von München nach San Francisco, der am 24. Mai startet. Die Route wird saisonal von einem der modernsten Jets bedient, dem Dreamliner (Boeing 787), der sich durch hohen Komfort, große Umweltverträglichkeit und beste Effizienz im Flugbetrieb auszeichnet.
Ab San Francisco bietet United im Transatlantikverkehr ganzjährig Nonstop-Dienste nach Frankfurt am Main, London-Heathrow, Paris Charles de Gaulle und Tel Avis in Israel. Für 2017 insgesamt gibt es keine Änderungen der Kapazitätsrichtlinien.
San Francisco International Airport – Uniteds Drehscheibe für die Region Asien/Pazifik
United verfügt ab dem San Francisco International Airport über das größte Streckennetz zu asiatischen Zielen, darunter dynamisch wachsende Städte, die mit United ab San Francisco komfortabel zu erreichen sind. Zudem ist SFO mit seinem starken inneramerikanischen Netzwerk, den guten Verbindungen nach Kanada und Lateinamerika die bedeutendste Drehscheibe von United an der US-Westküste.
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