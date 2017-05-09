United baut ab San Francisco aus

United Express Embraer E-Jet (Foto: Embraer)

United Airlines, die führende Fluggesellschaft in der Region San Francisco (SFO), baut ihre Verbindungen von San Francisco zu 18 Zielen aus.

United Airlines (UAL), wird die Zahl der Flüge zwischen der Metropole an der US-Westküste zu acht Destinationen ausbauen und gleichzeitig mehrere Ziele mit Flugzeugen der Kernflotte anstatt mit kleineren Regionaljets bedienen.

„Täglich zählen wir in San Francisco über 30.000 Passagiere an Bord von United Flugzeugen. Die jetzt getroffene Entscheidung zur Expansion unterstreicht unsere nachhaltige Position als größte US-amerikanische Airline in diesem Teil der Westküste“, sagte Mike Hanna, Vice President von United am San Francisco International Airport (SFO). „Die zusätzlichen Flüge und der Wechsel zu größeren Flugzeugen, zusammen mit dem bestehenden United-Streckennetz, geben unseren Kunden deutlich mehr Flugmöglichkeiten zu populären Zielen in den USA und in Kanada.“

Zusätzliche Flüge zwischen San Francisco (SFO) und acht Destinationen

Strecke Ausbau auf Beginn Flugzeugtyp SFO - Seattle (SEA) 10x täglich 1. August Airbus A320 SFO - Albuquerque (ABQ) 2x täglich 15. August Embraer 175 SFO - Baltimore (BWI) 2x täglich 15. August Airbus A319 SFO - Indianapolis (IND) 2x täglich 15. August Airbus A319 SFO - Kansas City (MCI) 3x täglich 15. August Embraer 175 SFO - Nashville (BNA) 2x täglich 15. August Airbus A319 SFO - Philadelphia (PHL) 3x täglich 15. August Airbus A319 SFO - Portland (PDX) 9x täglich 15. August Airbus A319

Täglich mit größeren Jets ab San Francisco zu zehn Zielen

San Francisco nach Beginn Flugzeugtyp Burbank (BUR) 8. Juni Boeing B737 Calgary, AB (YYC) 8. Juni Airbus A320 Dallas (DFW) 8. Juni Airbus A320 Kansas City (MCI) 8. Juni Airbus A320 Minneapolis (MSP) 8. Juni Airbus A320 Palm Springs (PSP) 8. Juni Boeing B737 Santa Barbara (SBA) 8. Juni Airbus A319 Bozeman (BZN) 1. Juli Airbus A320 Sacramento (SMF) 1. Juli Boeing B737 Fresno (FAT) 15. August Boeing B737

Die Dienste nach Bozeman (Montana), Kansas City (Missouri) und Calgary (Alberta) werden im Sommer saisonal von Jets der United Kernflotte durchgeführt.

Erweitertes Flugangebot zwischen San Francisco und sieben Städten ab 8. Juni

Ab dem 8. Juni wird United, wie bereits angekündigt, diese neuen Ziele in den Flugplan ab San Francisco aufnehmen:

San Francisco nach Beginnt Flugplan Flugzeugtyp Cincinnati (CVG) 8. Juni Täglich, ganzjährig Airbus A320 Detroit (DTW) 8. Juni Täglich, ganzjährig Airbus A320 Hartford (BDL) 8. Juni Täglich, bis 5. September Boeing B737 New Orleans (MSY) 8. Juni Täglich, ganzjährig plus zusätzliche Flüge im Sommer Boeing B737 Santa Rosa (STS) 8. Juni Täglich, ganzjährig CanadairJet Spokane (GEG) 8. Juni Täglich, ganzjährig Embraer 175 Kalispell (FCA) 1. Juli Täglich, bis 5. September CanadairJet

United offeriert ab San Francisco rund 300 tägliche Abflüge zu 100 Destinationen und hält damit die führende Stellung unter allen Airlines in dieser Region der USA.

Neuer Transatlantikflug München – San Francisco

Bereits vor einigen Wochen gab United neue Flugverbindungen zu insgesamt 31 Städten innerhalb der USA und in Europa bekannt. Dazu zählt auch der erste United Nonstop-Flug von München nach San Francisco, der am 24. Mai startet. Die Route wird saisonal von einem der modernsten Jets bedient, dem Dreamliner (Boeing 787), der sich durch hohen Komfort, große Umweltverträglichkeit und beste Effizienz im Flugbetrieb auszeichnet.

Ab San Francisco bietet United im Transatlantikverkehr ganzjährig Nonstop-Dienste nach Frankfurt am Main, London-Heathrow, Paris Charles de Gaulle und Tel Avis in Israel. Für 2017 insgesamt gibt es keine Änderungen der Kapazitätsrichtlinien.

San Francisco International Airport – Uniteds Drehscheibe für die Region Asien/Pazifik

United verfügt ab dem San Francisco International Airport über das größte Streckennetz zu asiatischen Zielen, darunter dynamisch wachsende Städte, die mit United ab San Francisco komfortabel zu erreichen sind. Zudem ist SFO mit seinem starken inneramerikanischen Netzwerk, den guten Verbindungen nach Kanada und Lateinamerika die bedeutendste Drehscheibe von United an der US-Westküste.

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