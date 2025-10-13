United baut Nordatlantik Angebot aus

United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

United Airlines fliegt im Sommer 2026 neue Städte in Kroatien, Italien, Schottland und Spanien an. United präsentiert größtes Flugangebot im Transatlantikverkehr mit 46 Zielen.

United Airlines setzt die Expansion des Streckennetzes im Sommer 2026 weiter fort. Ab dem Drehkreuz Newark/New York werden gleich vier neue Städte in Europa angeflogen: Split/Kroatien, Bari/Italien, Glasgow/Schottland und Santiago de Compostela/Spanien. Außerdem startet United eine tägliche Nonstopverbindung zwischen Washington-Dulles und Reykjavik/Island. Damit stärkt die Fluggesellschaft ihre Position als US-Carrier mit den meisten Zielen über den Atlantik; insgesamt sind es dann 46. Auch in Richtung Asien erweitert United das Angebot mit neuen Flügen zwischen Newark/New York und Seoul/Südkorea. Auf der Strecke von Newark/New York nach Tel Aviv/Israel wird die Frequenz auf bis zu 18 Flüge pro Woche erhöht.

Mit dem Ausbau des Streckennetzes in diesem Jahr und den zusätzlichen Routenankündigungen wird United im Sommer 2026 nahezu 3.000 internationale Verbindungen (Hin- und Rückflug) pro Woche offerieren. Weltweit führt United im kommenden Jahr über 850 Flüge am Tag zu und von mehr als 150 internationalen Zielen durch. 41 davon bedient die Airline als einziger US-Carrier.

Mehr Informationen zu den neuen Strecken nach Europa (vorbehaltlich behördlicher Genehmigung):

New York/Newark – Split/Kroatien: United plant die Aufnahme der Strecke am 30. April 2026. Dreimal pro Woche geht es dann mit einer Boeing 767-300ER zur zweitgrößten Stadt Kroatiens. United ist damit die einzige Fluggesellschaft, die Split mit den USA verbindet, sowie aktuell Nonstopflüge nach Kroatien anbietet (saisonal Newark/New York – Dubrovnik).

New York/Newark – Bari/Italien: Ab 1. Mai 2026 fliegt United viermal pro Woche mit einer Boeing 767-300ER in die Hauptstadt der Region Apulien. Damit erweitert die Airline im kommenden Sommer das Angebot nach Italien auf bis zu 15 tägliche Flüge zu sechs Zielen.

New York/Newark – Glasgow/Schottland: Die tägliche saisonale Verbindung nach Glasgow wird am 8. Mai 2026 mit einer Boeing 737-MAX8 aufgenommen. United fliegt bereits ganzjährig Edinburgh an und ist der größte Carrier zwischen den USA und Schottland.

New York/Newark – Santiago de Compostela/Spanien: Als erste Airline nimmt United ab 22. Mai 2026 dreimal pro Woche saisonal Direktflüge mit einer Boeing 737-MAX8 zwischen den USA und der Hauptstadt der nordwestspanischen Region Galicien auf. Santiago de Compostela ist damit die sechste Destination in Spanien.

Washington-Dulles – Reykjavik/Island: Die neue Strecke nach Reykjavik ist bereits die dritte Route, die United zwischen den USA und Island anbietet. Ab 21. Mai 2026 setzt die Fluggesellschaft eine Boeing 757-200 auf den täglichen Flügen ab Washington-Dulles ein.

Ausbau des Flugangebots nach Südkorea

Ab dem 4. September 2026 nimmt United eine tägliche Verbindung zwischen Newark/New York und Seoul/Südkorea mit einem Boeing 787-9 Dreamliner auf und ergänzt das bestehende Flugangebot zweimal täglich nach Südkorea ab San Francisco.

Bis zu 18 Flüge pro Woche von New York nach Tel Aviv/Israel im Sommer 2026

Die bisherige Frequenz – zweimal täglich – auf der Strecke Newark/New York nach Tel Aviv wird um einen dritten Flug (viermal pro Woche) ab 28. März 2026 erweitert. Die zusätzliche Verbindung wird mit einem Boeing 787-9 Dreamliner durchgeführt. United offeriert damit bis zu 18 Flüge pro Woche auf dieser Strecke. Passagiere können ebenfalls weiterhin viermal wöchentlich ab Chicago O’Hare und dreimal wöchentlich ab Washington-Dulles nach Tel Aviv fliegen.

Mehr Informationen gibt es unter united.com.

