United baut Europa-Streckennetz weiter aus

Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

United Airlines nimmt 2019 neue internationale Routen auf und stärkt damit das weltweit umfassendste Flugstreckennetz.

Dazu zählen ein täglicher ganzjähriger Dienst zwischen San Francisco und Amsterdam sowie saisonale Nonstop-Flüge im Sommer zwischen New York/Newark und Neapel – der einzige Nonstop-Flug von Nordamerika nach Neapel – und zwischen New York/Newark und Prag, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen. Tickets können bereits jetzt unter united.com sowie in der United App erworben werden.

„Wir haben ein beispielloses globales Netzwerk aufgebaut und suchen kontinuierlich weiter nach Möglichkeiten, United zur besten Wahl für Reisende bei Flügen zwischen Amerika und Europa sowie darüber hinaus zu machen“, sagt Patrick Quayle, Vice President of International Network bei United. „Ob für Urlaubs- oder Geschäftsreisen, United bietet den Kunden mehr Auswahl als je zuvor, um sie mit den Orten und Menschen zu verbinden, die ihnen wichtig sind.“

Neuer täglicher Service zwischen San Francisco und Amsterdam

Ab 30. März 2019 wird United als einzige US-Airline Nonstop-Flüge zwischen San Francisco und Amsterdam anbieten. Die Verbindung wird der fünfte Nonstop-Service der Airline in die Niederlande. United betreibt seit mehr als 25 Jahren Flüge nach Amsterdam und offeriert derzeit tägliche Nonstop-Verbindungen zwischen Amsterdam und den Drehkreuzen Chicago, Houston, New York/Newark und Washington, D.C.

Flug Frequenz Verbindung Abflug Ankunft Fluggerät UA 968 täglich SFO – AMS 14:55 Uhr 10:20 Uhr (+1) Boeing 787-9 UA 969 täglich AMS – SFO 14:50 Uhr 16:50 Uhr Boeing 787-9

Neue Flüge im Sommer zwischen New York/Newark und Neapel

Als einzige Fluggesellschaft wird United ihren Kunden eine Nonstop-Verbindung zwischen den USA und Neapel in Italien anbieten, beginnend am 22. Mai bis zum 4. Oktober 2019.

Die täglichen Flüge von United bringen Reisende im Sommer von New York/Newark nach Neapel, der größten Stadt Süditaliens. Die Besucher erleben die bekannten Festungen der Stadt, Architektur, Kunst und die weltberühmte Küche sowie den nahegelegen Vesuv, jenen Vulkan, der einst die römische Stadt Pompeji zerstörte. Über Neapel ist auch die Amalfiküste hervorragend erreichbar, UNESCO Welterbestätte und beliebter Touristenmagnet.

Flug Frequenz Verbindung Abflug Ankunft Fluggerät UA 964 täglich EWR – NAP 17:25 Uhr 8:05 Uhr (+1) Boeing 767-300 UA 965 täglich NAP – EWR 10:10 Uhr 14:05 Uhr Boeing 767-300

Neue Flüge im Sommer zwischen New York/Newark und Prag

Vom 6. Juni bis zum 4. Oktober 2019 wird United saisonal tägliche Nonstop-Verbindungen zwischen New York/Newark und der tschechischen Hauptstadt Prag, die auch als „Goldene Stadt“, Stadt der hundert Türme und Kronjuwel Zentraleuropas bezeichnet wird, auflegen.

Prag gilt als eine der charmantesten, lebendigsten und schönsten Städte überhaupt und hat sich zu einer der beliebtesten Destinationen in Zentraleuropa entwickelt. Besucher schätzen an Prag unter anderem den mit bunter Barockarchitektur gesäumten Marktplatz in der Altstadt, die gotischen Kirchen und die berühmte mittelalterliche Rathausuhr.

Der Flug mit United nach Prag ist zeitlich so geplant, dass komfortable Umsteigeverbindungen von 65 Destinationen in den gesamten USA bestehen.

Flug Frequenz Verbindung Abflug Ankunft Fluggerät UA 188 täglich EWR – PRG 18:05 Uhr 8:25 Uhr (+1) Boeing 767-300 UA 187 täglich PRG – EWR 10:10 Uhr 13:30 Uhr Boeing 767-300

Globales Streckennetz

Zusätzlich zu den neuen Flügen nach Amsterdam, Neapel und Prag arbeitet United beständig daran, sein globales Netzwerk aus nahezu 360 internationalen Destinationen in 49 Ländern weiter auszubauen. Im kommenden Jahr wird United saisonale Nonstop-Verbindungen zwischen acht US-Flughäfen und mehr als 20 Zielen in Europa, der Karibik und Mexiko wieder aufnehmen, darunter beliebte Destinationen wie Porto/Portugal, Reykjavik/Island, Athen/Griechenland und Venedig/Italien. Wie bereits angekündigt wird United im kommenden Jahr zudem den einzigen Nonstop-Service zwischen Washington Dulles und Tel Aviv/Israel starten.

Über United

United Airlines und United Express verfügen über rund 4.600 Flüge am Tag zu 357 Airports auf allen Kontinenten. Im Jahr 2017 beförderten United und United Express auf über 1,6 Millionen Flügen mehr als 148 Millionen Passagiere. United ist stolz auf das weltweit umfangreichste Streckennetz mit US-Hubs in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. United betreibt eine Kernflotte von 757 Jets, der Regionalpartner United Express verfügt über 551 Flugzeuge. Die Airline ist Gründungsmitglied der Star Alliance, die mit insgesamt 28 Mitgliedsgesellschaften Flugverbindungen zu über 191 Ländern bietet. Weitere Informationen gibt es auf united.com sowie über Twitter (@United) und Facebook. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der NYSE unter dem Kürzel UAL gehandelt.