United Piloten wollen Rücktritt von CEO

Die Piloten von United Airlines riefen CEO Glenn Tilton dazu auf, seinen Posten zu räumen.

In einer Pressemitteilung sagte ALPA, die Fluggesellschaft brauche eine neue Leitung, um die Betriebsleistung und die Finanzen zu verbessern. „Unter Tiltons Leitung entwickelte sich United von der besten Fluggesellschaft der Welt zu ihrem eigenen Schatten,“ sagte Captain Steve Wallach, Leiter des United Master Executive Council und ALPA Direktionsmitglied.

UAL sagt, mit der Rücktrittsforderung wolle ALPA von dem Gerichtsverfahren gegen Piloten ablenken, die durch illegale Aktionen die Annullierung hunderter Flüge hervorriefen. Und sie wollen das Unternehmen dazu zwingen, Verhandlungen über die Löhne bis Ende 2009 wieder aufzunehmen, sagte UAL. Die Gewerkschaft ist mit den Zugeständnissen unzufrieden, die ihre Piloten vor zwei Jahren gemacht hatte, als die Fluggesellschaft sich in einem Konkursverfahren befand. Der Ärger erwachte erneut, als UAL kürzlich bekannt gab, sie wolle im Kampf gegen die Treibstoffpreise 950 Piloten entlassen. „Wir glauben nicht, dass UAL die Herausforderungen der Branche meistern wird, solange Tilton mit seiner nachgewiesenen Inkompetenz CEO bleibt,“ sagte Wallach.

