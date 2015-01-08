United Express neu mit WLAN an Board

Republic Airways Embraer E-Jet (Foto: Republic Airways)

United Airlines hat WLAN im ersten Regionalflugzeug von United Express eingebaut, um mehr Passagieren die Möglichkeit zu bieten, auch während des Fluges erreichbar zu sein.

United Express wird mehr als zweihundert E175, E170 und CRJ700 Regionaljets mit der modernen Gogo ATG-4 Air-to-ground WLAN Technologie ausstatten. Bis Mitte dieses Jahres soll die Installation größtenteils abgeschlossen sein. Zusätzlich wird United 2015 damit beginnen, Personal Device Entertainment in den Regionalflugzeugen zur Verfügung zu stellen. Darüber können Passagiere mit den eigenen WLAN-fähigen iOS und Android Geräten über die United Mobile App sowie über den Laptop hunderte kostenfreie Filme und TV-Shows ansehen.

„Bessere Erreichbarkeit und das große Unterhaltungsangebot über persönliche Endgeräte verbessern das Kundenerlebnis in den Regionaljets unserer Kernflotte und ermöglichen es noch mehr Passagieren, den Internetzugang und das Entertainment zu genießen, wenn sie mit United reisen“, so Tom O’Toole, Senior Vice President of Marketing and Loyalty und President of MileagePlus bei United.

WLAN und Personal Device Entertainment

Der Einbau von WLAN in den Regionalflugzeugen von United erfolgt parallel zur bereits laufenden Ausstattung der Kernflotte mit WLAN. Die Airline bietet diesen Service mittlerweile auf ungefähr dreiviertel der inneramerikanischen Kernflotte an. United betreibt mehr internationale Flugzeuge mit WLAN als jede andere US-Airline.

Die Fluggesellschaft hat Personal Device Entertainment in knapp 200 United Flugzeugen installiert, dazu zählen die gesamte Boeing 747, Airbus A319 und A320 Flotte sowie neun Boeing 777, die überwiegend zwischen dem amerikanischen Festland und Hawaii verkehren.

Regionale Service Upgrades

Neben dem WLAN und Personal Device Entertainment Angebot investiert United zusätzlich in die Regionaljets, um das Flugerlebnis kontinuierlich zu optimieren. Unter anderem:

Einsatz von 120 weiteren E175 Flugzeugen in der Regionalflotte mit breiteren Sitzen und Gängen, großen Gepäckfächern und einer Steckdose an jedem United First Platz; sowie

Erweiterung des Speiseangebotes in der Premiumkabine bei United Express ab diesem Frühjahr: Snack-Boxen werden durch frisch zubereitete Speisen auf Flügen ersetzt, die länger als 2 Stunden und 20 Minuten oder 800 Meilen sind.

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