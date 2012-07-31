United Dreamliner rollt aus Lackierhalle

Die erste Boeing 787 für United Airlines wurde heute, den 31. Juli 2012, aus dem Lackierhangar in Seattle gerollt.

United Airlines hat diesen grossen Moment im Internet über einen Livestream öffentlich gemacht, dadurch konnte eine grosse Dreamliner Fangemeinde direkt teilnehmen und bei dem rollout live dabei sein. United wird ihre erste Boeing 787 im September übernehmen können und ist die erste US amerikanische Fluggesellschaft, welche die Boeing 787 einflotten wird. Bis Ende Jahr sollen es fünf bis sechs Maschinen werden. United Airlines hat bei Boeing insgesamt 50 Dreamliner in Auftrag gegeben.