United Boeing 737 in „Stars & Stripes“-Sonderlackierung

United Airlines Boeing 737 in Sonderlackierung 250 Jahre USA (Foto: United Airlines)

Rechtzeitig zum 250. Jahrestag der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung der heutigen USA am 4. Juli 2026 hat United Airlines eine Sonderlackierung vorgestellt.

Eine Boeing 787-10 und eine Boeing 737-800 tragen jetzt die Nationalfarben Rot, Weiß und Blau. Das Design erinnert an das Sternenbanner, die Flagge des Landes. 50 weiße Sterne, jeder einzelne repräsentiert einen US-Bundesstaat, zieren dazu das Heck der beiden Maschinen, während auf dem Rumpf rot-weiße Streifen aufgetragen wurden.