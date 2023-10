United Airlines verbessert barrierefreie Reisen

United Airlines Boeing 737 in Star Wars Bemalung (Foto: United)

United Airlines erleichtert Flugreisen für Menschen, die mit ihrem eigenen Rollstuhl reisen, mit einer Reihe von Maßnahmen.

So hilft unter anderem ein neuer Filter auf www.united.com bei der Auswahl von geeigneten Flugzeugen für Rollstühle unterschiedlicher Größe. Sollte der Rollstuhl nicht in das gebuchte Flugzeug passen und eine teurere Verbindung erforderlich sein, übernimmt die Fluggesellschaft die zusätzlichen Kosten. United wird diese und weitere Verbesserungen voraussichtlich ab Anfang nächsten Jahres einführen.

„Wir bieten unseren Kunden mit dem neuen Online-Filter eine einfache Möglichkeit zu prüfen, ob ihr individueller Rollstuhl auch tatsächlich in der gewählten Maschine mitgenommen werden kann. Gleichzeitig weiß unser Personal vorab, dass sie diese Hilfsmittel besonders aufmerksam und sorgfältig behandeln müssen“, sagt Linda Jojo, Executive Vice President und Chief Customer Officer bei United Airlines.

Neuer Flugfilter und Flugpreisrückerstattung

Die Kunden können mit Hilfe des Filters auf www.united.com die Abmessungen ihres persönlichen Rollstuhls als Teil der Flugsuche eingeben. Die Suchergebnisse zeigen dann vorrangig Flüge an, bei denen die Frachtraumluken ausreichend groß sind, um den Rollstuhl aufzunehmen. Je nach Flugzeugmodell variiert die Größe dieser Türen, weshalb einige Maschinen besser als andere in der Lage sind, beispielsweise größere motorisierte Rollstühle, mitzunehmen, insbesondere wenn diese aufrecht transportiert werden müssen.

Aber was ist, falls der Kunde seinen gewählten Flug nicht antreten kann, weil der Rollstuhl nicht durch die Frachtraumluke passt, und er einen alternativen, teureren United-Flug am selben Tag und mit demselben Abflug- und Zielort nehmen muss? Dann kann der Kunde eine Erstattung der Preisdifferenz beantragen. United Airlines stellt sicher, dass der entsprechende Betrag nach Prüfung schnell ausgezahlt wird.

Weitere Hilfen auch für Menschen mit besonderen Anforderungen

Auch darüber hinaus will United Flugreisen für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, angenehmer gestalten. Gemeinsam mit dem US-Verkehrsministerium startet die Airline im Verlauf dieses Jahres ein sechsmonatiges Pilotprogramm am George Bush Houston Intercontinental Airport. Dabei will man unter anderem prüfen, wie sich der Kundenservice für Rollstuhlfahrer am Flughafen verbessern lässt. Allein im vergangenen Jahr beförderte United rund 150.000 Rollstühle.

Zu den weiteren Maßnahmen, mit denen United barrierefreies Reisen angenehmer gestaltet, gehören:

Eine neue mobile App informiert das Bodenpersonal, wenn Rollstühle transportiert werden sollen, damit dieses das sachgemäße Handling gewährleisten können. Auch stellt die App sicher, dass der Flug nicht starten, bevor nicht alle Rollstühle verladen wurden.

United ist seit August die erste US-Fluggesellschaft, die den Innenraum von Flugzeugen mit Braille-Schrift ausstattet. Dies erleichtert Millionen von Reisenden mit Sehbehinderungen die selbständige Navigation in der Kabine. United plant, bis Ende 2026 die gesamte Kernflotte mit Braille-Schrift zu bestücken.

Ebenfalls für Menschen mit Sehbehinderungen wurde die mobile App überarbeitet. Sie hat nun einen höheren Farbkontrast, größere Abstände zwischen Grafiken und bietet eine bessere Integration von Vorlesefunktionen wie VoiceOver und TalkBack.

Für das Unterhaltungsprogramm an Bord bieten die neuesten Bildschirme eine breite Palette an barrierefreien Funktionen wie Text-to-Speech-Steuerung, Filme mit Audiobeschreibung sowie anpassbare und kontrastreiche Text- und Farbkorrekturen. Im Rahmen von „United Next“, dem langfristigen Wachstumsplan der Fluggesellschaft, sollen bis Ende 2032 rund 700 neue Flugzeuge ausgeliefert werden. Sie alle werden mit den modernsten Unterhaltungsmitteln für die Rücksitze ausgestattet.

United wurde bereits im achten Jahr in Folge als „Bester Arbeitgeber für die Integration von Menschen mit Behinderungen“ ausgezeichnet. Zudem erhielt sie höchste Bewertungen beim Disability Equality Index, einer gemeinsamen Initiative der American Association of People with Disabilities und von Disability:IN, welche die Inklusion von Menschen mit Behinderungen fördert.

Über United

„Good Leads The Way.” Von den US-Drehkreuzen in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. bedient United das umfangreichste, weltweite Streckennetz eines Nordamerika-Carriers. United ist die größte Fluggesellschaft der Welt, gemessen an den verfügbaren Sitzplatzmeilen. Wer ein Teil des United-Teams werden möchte, kann sich über united.com/careers informieren. Weitere Details zum Unternehmen gibt es auf united.com. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der Nasdaq unter dem Kürzel UAL gehandelt.