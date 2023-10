United Airlines verbessert Business Class

Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

Rund sieben Jahre nach ihrer Einführung wertet United Airlines die United Polaris® Business Class zusätzlich auf und macht damit internationale Flugreisen noch angenehmer.

Unter anderem bietet die Fluggesellschaft ihren Passagieren ab sofort weitere Annehmlichkeiten am Flughafen und an Bord, etwa Pflegesets von Therabody® und Bettwäsche von Saks Fifth Avenue, jeweils mit dem Ziel, ihnen besonders erholsamen Schlaf zu gewährleisten. Gemäß einer aktuellen Studie ist guter Schlaf während des Fluges für 83 Prozent aller international reisender Fluggäste wichtig – und häufig sogar wichtiger als WLAN, das Unterhaltungsprogramm oder der Getränkeservice. Auch in den Airport-Lounges gibt es künftig noch mehr Komfort.

Ausgeruht und erfrischt ankommen

Dank der neuen Zusammenarbeit mit Therabody präsentiert United jetzt exklusive Wellness-Produkte entlang der gesamten Reise: am Flughafen in den United Polaris Lounges, an Bord in der United Polaris Business Class und online zum Erwerb für Mitglieder des United MileagePlus® Vielfliegerprogramms, die damit sogar zusätzliche Meilen sammeln können. Die neuen Therabody-Hautpflegeprodukte finden die Passagiere in den Amenity Kits in der Kabine. Sie enthalten ein Augenserum, ein Gesichtsspray, eine Handcreme und Reinigungstücher aus der Serie TheraFace. Außerdem können die Kunden an Bord und ab Herbst in den Lounges die preisgekrönten Therabody-Massagegeräte nutzen, wie zum Beispiel den Lounger, das Theragun und die RecoveryAir JetBoots. Für einen angenehmeren Schlaf in den charakteristischen United Polaris Lieflat-Sitzen sorgt die neue Bettwäsche der Marke Saks Fifth Avenue. Die Kollektion besteht aus einem großen Kissen, einer Bettdecke und einem kühlenden Gel-Kissen. Eine zusätzliche Tagesdecke (Limited Edition) des Modedesigners Claude Kameni bringt zusätzlich behaglichen Komfort und Wärme.

Entspannen in den Lounges

Die Nachfrage nach Langstreckenflügen steigt und damit auch der Bedarf an entspannterem Reisen. In diesem Jahr sind die internationalen Buchungen von United um 20 Prozent gegenüber 2022 gestiegen, der Anteil von Sitzplätzen in den Premiumkabinen ist sogar um 30 Prozent gewachsen. Diesem Trend trägt die Fluggesellschaft Rechnung und setzt nicht nur an Bord auf mehr Komfort, sondern auch in ihren Lounges an den Flughäfen.

„Der internationale Reiseverkehr boomt, und unsere Kunden haben direkten Zugang zu mehr Orten auf der ganzen Welt als mit jeder anderen Fluggesellschaft. Mit diesen neuen Annehmlichkeiten werden sie jetzt auch das beste Flugerlebnis haben“, sagte Andrew Nocella, Executive Vice President und Chief Commercial Officer von United Airlines. Am Flughafen sind die so genannten „Reset Suites“ von Therabody für den Herbst in allen United Polaris Lounges geplant: beginnend in New York/Newark und San Francisco Ende Oktober, gefolgt von Chicago O'Hare, Houston Intercontinental, Los Angeles und Washington Dulles. Jede Lounge soll mindestens einen halbprivaten Raum mit Therabody-Wellness-Technologie bieten, einschließlich des Therabody Loungers, der Klang- und Vibrationstherapie zur Entspannung kombiniert.

Exklusives Essen und Trinken

Darüber hinaus verbessert United kontinuierlich das kulinarische Angebot für Polaris-Kunden. In diesem Jahr hat die Fluggesellschaft mehr als 20 neue Wein-, Bier- und Spirituosenmarken in ihr Menü aufgenommen, darunter preisgekrönte Marken wie Whispering Angel, Groth, Caymus Mer Soleil und Tito's. Später in diesem Jahr kommen weitere Marken dazu, darunter JUSTIN Justification und Bell's.

Zurückgebracht hat United den beliebten Eiscreme-Sundae-Servierwagen sowie zusätzlich einen Vorspeisenservice und fast 100 neue Menüartikel in allen Kabinen und auf allen Strecken eingeführt. Kunden können sich auch im Voraus über die Menüs an Bord über die United-App und die Website informieren sowie ihre gewünschte Mahlzeit vorbestellen.

Mehr zusätzliche Flugverbindungen in alle Welt

United bleibt die führende Airline der Vereinigten Staaten und bedient in diesem Jahr mehr als 130 internationale Destinationen; über den Atlantik und den Pazifik fliegt sie mehr Ziele an als alle anderen US-Fluggesellschaften zusammen. Anfang dieses Jahres hat United die größte Ausweitung des Südpazifiknetzwerks in der Geschichte der Luftfahrt angekündigt: Im Vergleich zu 2022 wird der Flugverkehr zwischen den USA und Australien/Neuseeland diesen Winter um mehr als 40 Prozent steigen. Mit 66 wöchentlichen Flügen nach Australien und Neuseeland wird United mehr Flüge anbieten und mehr Ziele in der Region von den USA aus anfliegen als jede andere Fluggesellschaft der Welt. Später in diesem Jahr wird United den Service nach Peking wieder aufnehmen, erstmals seit 2020, und Flüge zu zwei brandneuen Transpazifikzielen starten: Manila auf den Philippinen sowie Christchurch, Neuseeland.

Seit 2017 hat die Fluggesellschaft mehr als 30 neue Strecken und 15 neue Ziele über den Atlantik hinzugefügt und ist die einzige Fluggesellschaft, die Nonstopflüge von den USA zu Städten und Inseln wie Malaga, Dubrovnik, Mallorca und Teneriffa offeriert. Dazu kommen seit diesem Herbst mehrere saisonale Streckenverlängerungen, darunter von New York/Newark nach Athen und von Washington Dulles nach Rom. United setzt weiterhin auf den Ausbau seines Netzwerks in Lateinamerika. Die Fluggesellschaft ist um 10 Prozent größer in Lateinamerika als vor der Pandemie und ist derzeit führend im Luftverkehr zwischen den USA und Zentralamerika.

