United Airlines tätigt Sonderabschreibungen

Der United-Airlines-Mutterkonzern UAL muss im abgelaufenen zweiten Quartal milliardenschwere Sonderabschreibungen vornehmen.

Insgesamt werde das Quartal durch Sondereffekte in Höhe von 2,6 bis 2,7 Milliarden US-Dollar belastet, teilte das Unternehmen in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht mit.



Der Großteil werde mit 2,2 bis 2,3 Milliarden Dollar auf Goodwill-Abschreibungen entfallen. Damit schreibt United Airlines alle immateriellen Vermögenswerte, die in ihrer Finanzbuchhaltung stehen, komplett ab.



Weitere 246 Millionen Dollar müsse die Fluggesellschaft wegen der Stilllegung einiger Maschinen des Typs Boeing 737-300 abschreiben. Hinzu kämen Sondereffekte unter anderem für den Stellenabbau.