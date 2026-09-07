United Airlines stellt Neuerung in App vor

United Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: United Airlines)

Flug verpasst und auf einen späten Flug umgebucht? Die United Airlines App sucht für Reisende nach früheren Alternativen.

Flugstörungen können viele Ursachen haben, zum Beispiel schlechtes Wetter. Fluggäste von United Airlines, die die United App nutzen, werden automatisch auf einen späten Ersatzflug umgebucht. Sollte es bis zum Weiterflug nun lange dauern, kann ein neues Feature der App Abhilfe schaffen: Reisende können sich auf die Warteliste für bis zu drei früher abhebende United-Flüge zum selben Ziel setzen lassen. Die App überprüft anschließend selbstständig die Flugauslastung und informiert die Nutzer automatisch, sobald auf den gewählten Verbindungen Sitze frei werden. Reisende können dann entscheiden, ob sie den früheren Flug nehmen oder ihre ursprüngliche Umbuchung behalten möchten. Mit dieser neuen Funktion baut United das digitale Serviceangebot weiter aus. Über 85 Prozent der United-Kunden nutzen die United App am Tag ihrer Reise.

Neues Pilotprojekt in Newark: Essen in der App bestellen und direkt am Gate abholen

Ab sofort können Fluggäste von United Airlines am Newark Airport bequem über die United App Essen, Getränke sowie Reiseutensilien ordern und vor dem Abflug direkt am Gate abholen. Die Airline testet den neuen Service zunächst an neun Gates im Terminal C. Vor Abflügen und Umstiegen erhalten Passagiere eine Push-Benachrichtigung der United App oder eine E-Mail mit zahlreichen Angeboten; Sandwiches, Salate, Getränke, rezeptfreie Medikamente, Reisekissen und Ladekabel sind nur einige der Optionen. Nach der Bestellung wird die To-Go-Tasche vorbereitet und steht zur Abholung am Gate bereit, damit sie mit an Bord genommen werden kann. Noch in diesem Jahr soll der Bestellservice auch in Houston eingeführt und das Angebot um Gerichte beliebter Restaurantketten erweitert werden. Darüber hinaus sollen neben Abholungen auch Lieferungen möglich sein. Bei positiver Rückmeldung der Kunden, könnte der Service auch auf andere Flughäfen ausgeweitet und sogar in das Bordentertainment integriert werden.

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