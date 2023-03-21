United Airlines schreibt Jahresgewinn

United Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

United Airlines konnte das Berichtsjahr 2022 mit einem Gewinn von 737 Millionen US-Dollar abschliessen, im Vorjahr resultierte wegen Corona ein Verlust von 1,964 Milliarden US-Dollar.

Wie alle anderen US-amerikanischen Fluggesellschaften hat sich auch United Airlines von Corona erholt. Eine starke Nachfrage und höhere Preise liessen die weltweit drittgrösste Fluggesellschaft wieder in die Gewinnzone zurückkehren. United konnte bei einem Umsatz von 44,955 Milliarden Dollar einen operativen Gewinn von 2,337 Milliarden Dollar einfliegen. Der Umsatz übertraf das Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019 sogar um 9,4 Prozent. United Airlines musste im Berichtsjahr 2022 knapp 47 Prozent mehr für den Treibstoff ausgeben als vor der Krise im Jahr 2019. Für das Personal musste United Airlines mit 11,466 Milliarden Dollar fünf Prozent weniger ausgeben als vor der Corona Krise.

Das Angebot erreichte bei United Airlines im Berichtsjahr 2022 247,858 Milliarden Sitzplatzmeilen, im Vorkrisenjahr 2019 lag dieses noch 13,6 Prozent höher bei 239,350 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Nachfrage lag bei 206,791 Milliarden Sitzplatzmeilen, vor der Krise wurden 162,443 Milliarden Sitzplatzmeilen nachgefragt. Die Flugzeuge waren zu 83,4 Prozent ausgelastet, 0,6 Prozentpunkte tiefer als im Jahr 2019. Mit United Airlines flogen im Jahr 2022 insgesamt 144,300 Millionen Passagiere, vor der Krise im Jahr 2019 waren es noch 162,443 Millionen Passagiere.