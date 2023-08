United Airlines präsentiert neue Amenity Kits

United Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

United Airlines präsentiert exklusive Wellness-Produkte mit Pflegeprodukten der Venus-Williams-Marke Asutra für Business-Class-Passagiere auf inneramerikanischen Premiumstrecken.

Pünktlich zur Hauptreisesaison gibt es bei United Airlines neue Amenity Kits für Reisende in der Business Class auf transkontinentalen Premiumstrecken zwischen den Hubs der Airline an der Westküste und der Region New York. Die in Zusammenarbeit mit der von Venus Williams unterstützten Wellnessmarke Asutra entwickelten Kits enthalten hochwertige Pflegeprodukte, die ohne Tierversuche hergestellt werden sowie auf Parabene, Phthalate und Erdöl verzichten. Jedes Täschchen enthält ein Asutra Gesichtsreinigungstuch, einen pflegenden Lippenbalsam, eine feuchtigkeitsspendende Handcreme, Zahnpflegeprodukte, eine Augenmaske und Ohrstöpsel sowie eine Karte mit Tipps für das eigene Wohlbefinden während des Fluges. Die Tasche und die Augenmaske sind aus recycelten Materialien hergestellt. „Als frauengeführtes Unternehmen aus Chicago freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit unserer Heimatfluggesellschaft United Airlines“, sagt Stephanie Morimoto, Inhaberin und CEO von Asutra. „Dieses neue Amenity Kit bietet Reisenden eine einfache und angenehme Möglichkeit, sich während der Reise zu pflegen und erfrischt anzukommen.“

United Airline Amenity Kit Ua Body, Hawaii (Foto: United Airline)

Hawaii-Feeling schon auf dem Flug

First-Class-Passagiere von United Airlines können demnächst schon auf dem Flug vom amerikanischen Festland nach Hawaii das Feeling der Inselgruppe erleben, denn die neuen Amenity Kits auf diesen Routen enthalten hochwertige Hautpflegeprodukte der hawaiianischen Marke Ua Body. Mit lokalen Düften wie Sandelholz, Jasmin und Kokos sowie einheimischen Inhaltsstoffen wie Kukui-Öl oder organischem Royalen Hawaiianischen Sandelholz-Öl pflegen Lippenbalsam, Handcreme und Gesichtsspray nicht nur, sondern sorgen schon während des Flugs für Hawaii-Flair.

United Airline Amenity Kit Asutra (Foto: United Airlines)

Die wiederverwendbaren Hawaii Amenity Kits zieren Bilder der hawaiianischen Künstlerin Christie Shinn. Es gibt vier verschiedene Landschaftsmotive von Hawaii, die die Fluggäste auf die Inseln einstimmen sollen.

„Wir sind sehr stolz auf diese neuen Amenity Kits – fantastische neue Partner, exklusive Produkte und hochwertige Inhaltsstoffe. Unsere Kunden werden sie lieben“, sagt Peter Wolkowski, Director of Onboard Product Design bei United Airlines.