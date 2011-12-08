United Airlines mit weniger Passagieren

United Airlines transportierte im Berichtsmonat November 2011 10,937 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresnovember sind das 4,8 Prozentpunkte weniger.

Die Kapazität wurde im November 2011 gegenüber dem Vorjahresnovember um vier Prozentpunkte auf 19,157 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen, die Nachfrage ging um 3,6 Prozent auf 15,563 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresnovember um 0,3 Prozentpunkte auf 81,2 Prozent. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 14,3 Prozent auf 208.036 Millionen Tonnenmeilen zurück.