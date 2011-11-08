United Airlines mit weniger Passagieren

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Oktober 2011 11,697 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresoktober sind dies sechs Prozentpunkte weniger.

Die Kapazität wurde im Oktober 2011 gegenüber dem Vorjahresoktober um 3,4 Prozent auf 20,761 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen, die Nachfrage ging um 5,1 Prozent auf 17,024 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresoktober um 1,5 Prozentpunkte auf 82,0 Prozent. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 14,9 Prozent auf 228.806 Millionen Tonnenmeilen zurück. United Airlines hat auf die Nachfrageabschwächung nach den umsatzstarken Sommermonaten reagiert und die Kapazitäten zurückgefahren, die Auslastung konnte dadurch auf einem guten Stand gehalten werden.