United Airlines mit weniger Passagieren

United Airlines transportierte im Berichtsmonat September 2011 11,291 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresseptember sind das 2,6 Prozentpunkte weniger.

Die Kapazität wurde im September 2011 gegenüber dem Vorjahresseptember um einen Prozentpunkt auf 20,355 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen, die Nachfrage ging um 1,7 Prozent auf 16,844 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresseptember um 0,5 Prozentpunkte auf immer noch zufrieden stellende 82,8 Prozent. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 15,7 Prozent auf 201,931 Millionen Tonnenmeilen zurück. United Airlines hat nach den umsatzstarken Sommermonaten auf die Nachfrageabschwächung reagiert und die Kapazitäten zurückgefahren, die Auslastung konnte daher auf einem guten Stand gehalten werden.