United Airlines mit weniger Passagieren

United Airlines transportierte im Berichtsmonat August 2011 13,058 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresaugust sind das 3,1 Prozentpunkte weniger.

Die Kapazität wurde im August 2001 gegenüber dem Vorjahresaugust um 1,6 Prozent auf 22,791 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen, die Nachfrage ging um 2,7 Prozent auf 19,523 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 0,9 Prozentpunkte auf immer noch solide 85,7 Prozent. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 17,2 Prozent auf 199,728 Millionen Tonnenmeilen zurück. United Airlines hat auf die Nachfrageabschwächung nach dem umsatzstarken Juli reagiert und die Kapazitäten leicht zurückgefahren, die Auslastung konnte auf einem guten Stand gehalten werden.