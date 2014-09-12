United Airlines mit weniger Passagieren

United Airlines transportierte im Berichtsmonat August 2014 12,726 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresaugust waren dies 0,3 Prozent weniger.

Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um 0,2 Prozent auf 22,379 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 0,1 Prozent auf 19,539 Milliarden Sitzplatzmeilen ganz leicht verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 0,1 Prozentpunkte auf immer noch sehr hohe 87,3 Prozent. Bei der Fracht schnellte die Nachfrage um 25,8 Prozent auf 204 Millionen Tonnenmeilen hoch. Mit United Airlines flogen in den ersten acht Monaten des laufenden Geschäftsjahres 93,478 Millionen Passagiere, das waren 0,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.