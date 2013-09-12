United Airlines mit weniger Passagieren

United Airlines transportierte im Berichtsmonat August 2013 12,770 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresaugust waren dies 2,9 Prozent weniger.

Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um 1,4 Prozent auf 22,325 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen, die Nachfrage hat sich um 0,5 Prozent auf 19,514 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 0,8 Prozentpunkte auf hohe 87,4 Prozent. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 16,5 Prozent auf 162,296 Millionen Tonnenmeilen zurück. Mit United Airlines flogen in den ersten acht Monaten des laufenden Geschäftsjahres 94,010 Millionen Passagiere, das waren 2,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.