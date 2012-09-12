United Airlines mit mehr Passagieren

United Airlines transportierte im Berichtsmonat August 2012 13,151 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresaugust war dies eine Verbesserung von 0,7 Prozentpunkten.

Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um 0,6 Prozentpunkte auf 22,648 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen, die Nachfrage hat sich um 0,4 Prozentpunkte auf 19,612 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresaugust um 0,3 Prozentpunkte auf immer noch solide 86,6 Prozent. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 2,6 Prozentpunkte auf 194,465 Millionen Tonnenmeilen zurück. Mit United Airlines flogen in den ersten acht Monaten 96,118 Millionen Passagiere, das waren 0,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.