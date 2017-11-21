United Airlines mit mehr Passagieren

United Airlines Boeing 777 (Foto: United Airlines)

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Oktober 2017 insgesamt 12,766 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von 2,3 Prozent.

Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresoktober um 3,4 Prozent auf 22,262 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht, während sich die Nachfrage um 1,7 Prozent auf 18,053 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung schwächte sich um 1,3 Prozentpunkte auf 81,1 Prozent ab.

Bei der Fracht hat sich die Nachfrage um 12,3 Prozent auf 308,566 Millionen Tonnenmeilen verbessert.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit United Airlines und ihren Tochter- und Zubringerfirmen insgesamt 123,420 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 3,1 Prozent.