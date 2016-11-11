United Airlines mit mehr Passagieren

United Airlines Boeing 737-800 (Foto: Boeing Concept)

United transportierte im Berichtsmonat Oktober 2016 insgesamt 12,485 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von 2,2 Prozent.

Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresoktober um 1,8 Prozent auf 21,536 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht, während sich die Nachfrage um 0,6 Prozent auf 17,752 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung ging um einen Prozentpunkt auf 82,4 Prozent zurück.

Bei der Fracht hat sich die Nachfrage um 18,1 Prozent auf 274 Millionen Tonnenmeilen verbessert.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit United Airlines und ihren Tochter- und Zubringerfirmen insgesamt 119,639 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 1,9 Prozent.