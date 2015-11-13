United Airlines mit mehr Passagieren

United Airlines Boeing 737 (Foto: United Airlines)

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Oktober 2015 12,222 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von 4,2 Prozent.

Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresoktober um 1,4 Prozent auf 21,153 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht, während sich die Nachfrage um 3,6 Prozent auf 17,646 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung kletterte um 1,7 Prozentpunkte auf 83,4 Prozent. Bei der Fracht hat sich die Nachfrage um 2,3 Prozent auf 233 Millionen Tonnenmeilen verbessert.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit United Airlines und ihren Tochter- und Zubringerfirmen insgesamt 117,439 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 1,2 Prozent.