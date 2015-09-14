United Airlines mit mehr Passagieren

United Airlines transportierte im Berichtsmonat August 2015 12,874 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresaugust waren das 1,2 Prozent mehr.

Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um 2,3 Prozent auf 22,901 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 1,5 Prozent auf 19,832 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 0,7 Prozentpunkte auf immer noch solide 86,6 Prozent. Bei der Fracht konnte die Airline um 3,8 Prozent auf 212 Millionen Tonnenmeilen wachsen.

Mit United Airlines flogen in den ersten acht Monaten des laufenden Geschäftsjahres 141,028 Millionen Passagiere, das waren 0,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.