United Airlines mit mehr Passagieren

United Airlines beförderte im Berichtsmonat November 2013 10,800 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember waren dies 0,3 Prozent mehr.

Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um drei Prozent auf 19,220 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 0,9 Prozent auf 15,335 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist verglichen mit dem Vorjahresnovember um 1,7 Prozentpunkte auf 79,8 Prozent zurückgegangen. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 4,3 Prozent auf 205,417 Millionen Tonnenmeilen nach oben. Mit United Airlines flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres 127,604 Millionen Passagiere, 1,4 Prozent weniger als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.