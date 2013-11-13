United Airlines mit mehr Passagieren

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Oktober 2013 11,702 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresoktober waren dies 2,6 Prozent mehr.

Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresoktober um 4,3 Prozent auf 20,704 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht, während die Nachfrage um 3,1 Prozent auf 16,966 Milliarden Sitzplatzmeilen angestiegen ist. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresoktober um einen Prozentpunkt auf 81,9 Prozent. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 4,3 Prozent auf 196,399 Millionen Tonnenmeilen zurück. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit United Airlines 116,804 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Abnahme von 1,5 Prozent.