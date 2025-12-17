United Airlines mit mehr Features bei App

United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Die App von United Airlines besitzt ab sofort einige neue und zusätzlich verbesserte Features.

Diese unterstützen Fluggäste während ihrer Reise, beispielsweise mit Echtzeitinformationen zum Boarding am Flughafen sowie weiteren Hilfen für Passagiere, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind oder einen Kinderwagen dabeihaben:

Die neue Funktion „Virtual Gate“ in der United-App gibt in Echtzeit Auskunft darüber, welche Boarding-Gruppe am Abfluggate aktuell ins Flugzeug einsteigen darf. Zusätzlich wird angezeigt, wie viele der erwarteten Passagiere sich bereits an Bord befinden. Mit dem Virtual Gate können Fluggäste vermeiden, unnötig lange am Gate warten zu müssen.

Wer mehr Zeit am Flughafen hat, freut sich über „United Club closest and best“. Damit weist die App den Weg zum nächstgelegenen United Club, gibt aber auch gleichzeitig Informationen dazu, wie stark dieser aktuell besucht ist, und kann Alternativen vorschlagen. Dieses neue Feature gibt es jetzt für den Flughafen Chicago O’Hare, weitere folgen im Laufe von 2026.

Der mobile Koffer-Tracker, der stets genau dazu Auskunft gibt, wo sich ein aufgegebenes Gepäckstück befindet, wurde überarbeitet und erinnert jetzt bei Design und Handling an die Paktverfolgung von Lieferdiensten.

Erweitert wurden auch die personalisierten Updates innerhalb der App, beispielsweise für Fluggäste im Rollstuhl oder wenn ein Kinderwagen mit dabei ist. Darüber hinaus werden Optionen fürs biometrische Boarding unterstützt, während automatisch erstellte Nachrichten an aktuell benötigte Reisedokumente erinnern.

Zudem stehen mehr Informationen zum Ankunftsort des Fluges bereit wie die tatsächlich erwartete Ankunftszeit, das aktuelle Wetter sowie Hinweise dazu, wo am Flughafen Sammeltaxis zu finden sind.

Die United-App können alle Fluggäste von United unabhängig davon nutzen, wie sie ihren Flug gebucht haben. Das sind laut jüngsten Erhebungen mittlerweile 84 Prozent aller United-Passagiere, die am Tag ihres Fluges von der App Gebrauch machen. Zu ihren großen Stärken gehört der innovative Einsatz von Künstlicher Intelligenz. So analysiert die App bei jedem Gast die Flugbuchung und personalisiert daraufhin den Inhalt der Anzeige, indem alle Funktionen, die höchstwahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Flug benötigt werden, direkt verfügbar sind.

Mehr Informationen gibt es unter united.com.

