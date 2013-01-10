United Airlines meldet weniger Passagiere

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Dezember 2012 11,077 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresdezember waren dies 4,2 Prozentpunkte weniger.

Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 5,4 Prozentpunkte auf 19,665 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen, die Nachfrage ging um vier Prozentpunkte auf 16,206 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresdezember um 1,2 Prozentpunkte auf 82,4 Prozent. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 10,9 Prozentpunkte auf 199.466 Millionen Tonnenmeilen zurück. Mit United Airlines flogen im letzten Jahr 140,441 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von einem Prozentpunkt.