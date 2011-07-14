United Airlines meldet weniger Passagiere

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Juni 2011 13,009 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresjuni sind das 1,4 Prozent weniger.

Die Kapazität wurde im Juni 2001 gegenüber dem Vorjahresjuni um 0,6 Prozent auf 22,302 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht, die Nachfrage ging um 0,9 Prozent auf 19,212 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresjuni um 1,3 Prozentpunkte auf immer noch solide 86,1 Prozent. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 16,9 Prozent auf 215,787 Millionen Tonnenmeilen zurück. United Airlines hat auf die Nachfrageabschwächung bereits reagiert und die Kapazitäten auf die Ferienmonate hin nur gezielt ganz leicht aufgebaut, die Auslastung konnte auf einem relativ guten Stand gehalten werden.