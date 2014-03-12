United Airlines meldet weniger Passagiere

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Februar 2014 9,643 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresfebruar waren dies 1,1 Prozent weniger.

Verglichen mit dem Vorjahresfebruar wurde die Kapazität um 0,9 Prozent auf 17,293 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgefahren, die Nachfrage verschlechterte sich um 0,3 Prozent auf 13,689 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresfebruar um 0,5 Prozentpunkte auf 79,2 Prozent. Bei der Fracht konnte die Nachfrage um 7,5 Prozent auf 182,913 Millionen Tonnenmeilen gesteigert werden. Mit United Airlines flogen im Berichtsjahr 2013 139,209 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 0,9 Prozent.