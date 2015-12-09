United Airlines meldet soliden November

United Airlines Boeing 737 (Foto: United Airlines)

United Airlines beförderte im Berichtsmonat November 2015 11,327 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Wachstum von 6,7 Prozent.

Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um 1,9 Prozent auf 19,496 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 4,2 Prozent auf 15,924 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung ist verglichen mit dem Vorjahresnovember um 1,8 Prozentpunkte auf 81,7 Prozent angestiegen. Bei der Fracht blieb die Nachfrage mit 222 Millionen Tonnenmeilen konstant.

Mit United Airlines flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres 128,766 Millionen Passagiere, das waren 1,5 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.