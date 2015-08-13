United Airlines meldet soliden Juli

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Juli 2015 13,273 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresjuli waren dies zwei Prozent mehr.

Die Kapazität wurde verglichen mit dem Vorjahresjuli um 2,4 Prozent auf 23,509 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht, die Nachfrage hat sich um 2,8 Prozent auf 20,462 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 0,3 Prozentpunkte auf solide 87 Prozent. Bei der Fracht konnte die Nachfrage um 1,9 Prozent auf 216 Millionen Tonnenmeilen gesteigert werden.

Während den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit United Airlines 81,026 Millionen Passagiere, dies entspricht einem leichten Wachstum von 0,3 Prozent.