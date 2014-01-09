United Airlines meldet mehr Passagiere

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Dezember 2013 11,605 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresdezember ist dies ein Plus von 4,8 Prozent.

Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 0,5 Prozent auf 19,766 Milliarden Sitzplatzmeilen hochgefahren, die Nachfrage hat sich um 4,1 Prozent auf 16,877 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung konnte um drei Prozentpunkte auf solide 85,4 Prozent gesteigert werden. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 1,2 Prozent auf 197 Millionen Tonnenmeilen zurück. Mit United Airlines flogen von Januar bis Ende Dezember 2013 139,209 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 0,9 Prozent.