United Airlines meldet Septemberzahlen

United Airlines Boeing 737 (Foto: United Airlines)

United Airlines und ihre regionalen Dienste transportierten im Berichtsmonat September 2015 11,317 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Anstieg von 2,9 Prozent.

Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 1,4 Prozent auf 20,335 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 1,4 Prozent auf 16,865 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung blieb mit 82,9 Prozent gleich wie im Vorjahresseptember. Bei der Fracht hat sich die Nachfrage um 1,9 Prozent auf 212 Millionen Tonnenmeilen verbessert.

Mit United Airlines flogen in den ersten neun Monaten 105,217 Millionen Passagiere, das waren 0,7 Prozent mehr als im selben Vorjahreszeitraum.