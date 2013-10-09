United Airlines meldet Septemberzahlen

United Airlines und ihre regionalen Dienste transportierten im Berichtsmonat September 2013 11,092 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresseptember entspricht dies einem leichten Anstieg von 0,2 Prozent.

Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 0,2 Prozent auf 20,133 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut, die Nachfrage hat sich um ein Prozent auf 16,657 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresseptember um 0,6 Prozentpunkte auf solide 82,7 Prozent. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 16,2 Prozent auf 168,613 Millionen Tonnenmeilen zurück. Mit United Airlines flogen in den ersten neun Monaten 105,102 Millionen Passagiere, das waren 1,9 Prozent weniger als im selben Vorjahreszeitraum.