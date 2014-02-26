United Airlines meldet Passagierrückgang

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Januar 2014 10,098 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresjanuar waren dies 4,1 Prozent weniger.

Die Kapazität wurde um 2,8 Prozent auf 18,823 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgenommen, die Nachfrage hat sich um 1,6 Prozent auf 15,228 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert. Die Auslastung verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 80,9 Prozent. Bei der Fracht ging die Nachfrage um sechs Prozent auf 180,335 Millionen Tonnenmeilen nach oben. Mit United Airlines flogen von Januar bis Ende Dezember 2013 139,209 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 0,9 Prozent.