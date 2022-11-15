United Airlines meldet Gewinn

Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

United Airlines kann für das dritte Quartal 2022 trotz der hohen Treibstoffpreise einen Nettogewinn von 942 Millionen US-Dollar bekanntgeben.

Wie alle anderen US-amerikanischen Fluggesellschaften hat sich auch United Airlines von Corona erholt. Eine starke Nachfrage und höhere Preise liessen die weltweit drittgrösste Fluggesellschaft wieder in die Gewinnzone zurückkehren. United konnte bei einem Umsatz von 12,877 Milliarden Dollar einen operativen Gewinn von 1,458 Milliarden Dollar einfliegen. Der Umsatz erreichte wieder das Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019. United Airlines musste im dritten Quartal 2022 gut dreissig Prozent mehr für den Treibstoff ausgeben als vor der Krise im dritten Quartal 2019.

Das Angebot erreichte bei United im dritten Quartal 67,695 Milliarden Sitzplatzmeilen, im Vorkrisenjahr 2019 lag dieses noch bei 75,076 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Nachfrage lag bei 59,087 Milliarden Sitzplatzmeilen, vor der Krise wurden 64,629 Milliarden Sitzplatzmeilen nachgefragt. Die Flugzeuge waren zu 87,3 Prozent ausgelastet, gut einen Prozentpunkt höher als vor der Krise. Mit United Airlines flogen im dritten Quartal 2022 insgesamt 38,802 Millionen Passagiere, vor der Krise im Jahr 2019 waren es noch 43,091 Millionen Passagiere.