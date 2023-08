United Airlines in Gesprächen mit US Airways

United Airlines sucht verkrampft nach einem neuen Fusionspartner. Continental hat kürzlich die Gespräche mit United unterbrochen, da sie nicht mit einer Unternehmung verschmelzen will, die hohe Verluste einfliegt.

Die Gespräche zwischen United Airlines und US Airways wurden nach dem Absprung von Continental neu aufgefrischt und intensiviert. Quellen, die den beiden Airlines nahe stehen, wissen zu berichten, dass ein Zusammenschluss der beiden US Airlines in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden könnte. Die beiden Airlines kommentieren die aufkeimenden Gerüchte nicht. United ist gemessen an den Passagierzahlen momentan auf Platz zwei in den USA und US Airways nimmt in der Statistik Platz sieben ein, falls sich die beiden Fluggesellschaften zusammenschliessen würden, würde ein weiterer Mega Carrier entstehen.