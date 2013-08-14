United Airlines fliegt Quartalsgewinn ein

United Airlines konnte im zweiten Quartal 2013 einen Nettogewinn von 521 Millionen US Dollar einfliegen, das waren 24 Millionen weniger als im zweiten Quartal 2012. Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres resultierte ein Nettogewinn von 196 Milli

Der Umsatz stieg im zweiten Quartal 2013 um 0,6 Prozent auf 10,001 Milliarden US Dollar. Die Aufwendungen haben sich um 1,4 Prozent auf 9,231 Milliarden US Dollar verbilligt. Den Betriebsgewinn aus dem operativen Fluggeschäft gibt die Fluggesellschaft aus Chicago mit 770 Millionen US Dollar an, das waren 33,9 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Treibstoffausgaben sind um zehn Prozent auf 3,068 Milliarden US Dollar zurück gegangen. Im ersten Halbjahr 2013 erwirtschaftete United Airlines einen operativen Gewinn von 506 Millionen US Dollar, verglichen mit den ersten sechs Monaten 2012 entspricht dies einer Verbesserung von 66,4 Prozent.

United endet das zweite Quartal 2013 mit einer soliden Liquidität von 7,0 Milliarden US Dollar.