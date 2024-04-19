United Airlines feiert Jubiläum in Genf

United Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

Bonjour, Washington, DC: United Airlines fliegt seit genau 15 Jahren von Genf in die US-Hauptstadt und freut sich über das Jubiläum.

Jubiläum am Aéroport International de Genève: United Airlines verbindet seit genau 15 Jahren die Metropole in der Westschweiz mit Washington, DC. Der Erstflug ab Genf erfolgte am 20. April 2009 und seitdem hat United auf über 7.800 Flügen mehr als 1,07 Millionen Fluggäste auf dieser Strecke von der Schweiz in die Hauptstadt der USA befördert.

„Wir sind sehr stolz auf dieses Jubiläum, zeigt es doch, wie wichtig für unsere Gäste diese Verbindung in die USA ist. Insbesondere im Premiumsegment sind diese Flüge stark nachgefragt“, erläutert Reto Schneider, Country Sales Manager für die Schweiz und Deutschland bei United Airlines. „Ab Washington, DC können unsere Gäste zudem zu mehr als 200 Zielen in den gesamten USA einschließlich Hawaii und Alaska weiterfliegen. Insbesondere in den Sommermonaten sehr beliebt sind, neben den großen Metropolen und klassischen Sonnenzielen, die Verbindungen zu Flughäfen in der Nähe der großen Nationalparks wie dem Yellowstone National Park, dem Grand Canyon oder dem Yosemite National Park.“

United fliegt täglich von Genf nach Washington, DC. Der Start von Flug UA 975 erfolgt um 11 Uhr, und die Maschine landet nach 9:15 Stunden Flugzeit um 14:15 Uhr Ortszeit am Washington-Dulles International Airport. Zum Einsatz kommt eine Boeing 767-300ER in spezieller Konfiguration. Unter den vier Serviceklassen befinden sich extra viele Sitzplätze in den Premiumklassen: 46 Flatbed-Sitze in United Polaris, die alle am Gang liegen, sowie 22 Plätze in United Premium Plus.

Neben Washington, DC bedient United mit New York ein zweites USA-Ziel ab Genf. Auch diese Flüge finden täglich statt.