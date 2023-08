United Airlines führt EasyPurchase ein

Fluggesellschaft führt EasyPurchase auch auf den Atlantikstrecken ein, neu können auch kleine Beträge mit der Kreditkarte beglichen werden.

United Airlines führt ab sofort auf allen Transatlantik-Flügen zwischen den USA und Frankfurt, München, Zürich, Genf, Paris, Amsterdam, London und Rom die bargeldlose Bezahlung ein. Über „EasyPurchase“ können Fluggäste an Bord alles per Kreditkarte bezahlen – auch kleine Beträge für Getränke werden akzeptiert. Umrechnungen in Euro, britischen Pfund, Schweizer Franken oder US-Dollar entfallen damit. Bei EasyPurchase kommt ein kleiner Handcomputer zum Einsatz, den die Crew an Bord mit sich führt. United Airlines hatte das bargeldlose Bezahlen seit April dieses Jahres auf den Strecken in den USA, nach Kanada, Mittel- und Südamerika sowie in die Karibik getestet und war bei den Passagieren ausschließlich auf positive Resonanz gestoßen.