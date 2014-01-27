United Airlines erwirtschaftet soliden Gewinn

United Airlines erwirtschaftete im vierten Quartal 2013 einen Nettogewinn von 298 Millionen US Dollar, im vierten Quartal 2012 resultierte noch ein Verlust von 190 Millionen US Dollar. Für das ganze Jahr 2013 kann United einen erfreulichen Nettogewinn von

Gegenüber dem vierten Quartal 2012 ist der Umsatz um 7,2 Prozent auf 9,329 Milliarden US Dollar angestiegen, die Kosten sind im gleichen Zeitraum um 0,8 Prozent auf 9,094 Milliarden US Dollar gesunken. Der Hauptkostenpunkt war der Treibstoff, dieser lag bei 2,965 Milliarden US Dollar und war somit 4,2 Prozent billiger als im vierten Quartal 2012. Unter dem Strich blieb im vierten Quartal ein operativer Gewinn von 235 Millionen US Dollar, ein Jahr zuvor resultierte hier noch ein Verlust von 465 Millionen US Dollar. Der operative Jahresumsatz stieg bei United Airlines um drei Prozent auf 38,279 Milliarden US Dollar, die operativen Kosten verbilligten sich um 0,2 Prozent auf 37,030 Milliarden US Dollar, daraus errechnet sich ein operativer Jahresgewinn von 1,249 Milliarden US Dollar, ein Jahr zuvor lag der operative Gewinn bei 39 Millionen US Dollar. Die Cash Reserven gibt United mit 6,1 Milliarden US Dollar an. Mit United Airlines flogen von Januar bis Ende Dezember 2013 139,209 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahr kommt dies einem Rückgang von 0,9 Prozent gleich.