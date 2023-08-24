United Airlines erwirtschaftet Gewinn

United Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

United Airlines kann für das zweite Quartal 2023 einen Nettogewinn von 1,075 Milliarden US-Dollar bekanntgeben. United hat sich damit gut von Corona erholt.

Wie alle anderen US-amerikanischen Fluggesellschaften hat sich auch United Airlines von Corona erholt. Eine starke Nachfrage und höhere Preise liessen die weltweit drittgrösste Fluggesellschaft wieder in die sichere Gewinnzone zurückkehren. United konnte bei einem Umsatz von 14,178 Milliarden Dollar einen operativen Betriebsgewinn von 1,517 Milliarden Dollar einfliegen. Der Umsatz ist verglichen mit dem zweiten Quartal 2022 um 17 Prozent angestiegen. Im den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftjshres stieg der Umsatz verglichen mit dem gleichen Vorjahreszeitraum um 30,1 Prozent auf 25,607 Milliarden US-Dollar. Der Betriebsgewinn erreichte 1,474 Milliarden Euro, ein Jahr zuvor erwirtschaftete die Airline im ersten Halbjahr noch einen Betriebsverlust von 498 Millionen US-Dollar.

Das Angebot erreichte bei United im zweiten Quartal 73,538 Milliarden Sitzplatzmeilen, in der vergleichbaren Vorjahresperiode erreichte das Angebot 62,605 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Nachfrage lag bei 63,538 Milliarden Sitzplatzmeilen, im zweiten Quartal 2022 wurden 54,302 Milliarden Sitzplatzmeilen nachgefragt. Die Flugzeuge waren zu 86,4 Prozent ausgelastet. Mit United Airlines flogen im zweiten Quartal 2023 insgesamt 41,945 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 10,6 Prozent.