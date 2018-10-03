United Airlines erweitert transkontinentalen Flugplan

Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

United setzt erstmals Boeing 787-10 auf transkontinentalen Premiumflügen ein, erweitert den Flugplan von Küste zu Küste und bietet Kunden damit mehr Flüge und mehr Premiumsitze an.

United Airlines baut seine transkontinentalen Dienste aus und bietet den Kunden damit mehr Flüge und Sitzplätze als jede andere Airline zwischen New York/Newark und Los Angeles sowie San Francisco an. Ab 7. Januar 2019 wird United als erste nordamerikanische Fluggesellschaft die Boeing 787-10, die neueste Maschine der Dreamliner-Familie, auf ausgewählten Transkontinentalflügen zwischen New York/Newark und Los Angeles sowie zwischen New York/Newark und San Francisco einsetzen.

Der Transkontinentalflugplan und die eingesetzten Maschinen geben den Kunden, die quer durch das Land reisen, täglich mehr als 7.200 Sitzplätze zur Auswahl, davon mehr als 1.000 Premiumsitze – mehr als jede andere Fluggesellschaft. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Ausgebauter Transkontinentaldienst

United weitet den Transkontinentalflugplan aus, so dass die Anzahl der täglichen Flüge zwischen New York und Los Angeles sowie San Francisco auf 27 erhöht wird. Damit kommen mehr als 700 Sitzplätze und 125 Premiumsitzplätze pro Tag sowie weitere optimale Flugzeiten für Passagiere hinzu.

„Ob Business- oder Urlaubsreise, wir haben für unsere Kunden den idealen Flugplan geschaffen, indem wir mehr Auswahl und mehr Komfort für Reisen zwischen den US-Küsten anbieten. Das Erlebnis an Bord, bei dem United branchenweit eine Vorreiterrolle einnimmt, wird ergänzt durch die Indienststellung unseres neuesten Fluggeräts vom Typ Boeing 787-10 sowie durch die Verbesserungen im Flugplan“, sagt Ankit Gupta, Vice President of Domestic Network Planning and Scheduling bei United.

Der neue transkontinentale Flugplan von United:

New York/Newark nach Los Angeles*

Stadt Abflug Stadt Ankunft Flugzeug New York/Newark 6:00 Uhr Los Angeles 9:04 Uhr 757-200 New York/Newark 7:00 Uhr Los Angeles 9:49 Uhr 787-10 New York/Newark 8:50 Uhr Los Angeles 11:43 Uhr 777-200 New York/Newark 10:00 Uhr Los Angeles 13:04 Uhr 757-200 New York/Newark 11:00 Uhr Los Angeles 13:48 Uhr 757-200 New York/Newark 13:00 Uhr Los Angeles 15:48 Uhr 757-200 New York/Newark 15:00 Uhr Los Angeles 18:09 Uhr 757-200 New York/Newark 16:00 Uhr Los Angeles 18:53 Uhr 787-10 New York/Newark 17:00 Uhr Los Angeles 20:09 Uhr 757-200 New York/Newark 18:00 Uhr Los Angeles 21:09 Uhr 757-200 New York/Newark 19:00 Uhr Los Angeles 22:09 Uhr 757-200 New York/Newark 20:00 Uhr Los Angeles 23:04 Uhr 757-200

New York/Newark nach San Francisco*

Stadt Abflug Stadt Ankunft Flugzeug New York/Newark 6:00 Uhr San Francisco 9:14 Uhr 757-200 New York/Newark 7:00 Uhr San Francisco 10:14 Uhr 757-200 New York/Newark 8:15 Uhr San Francisco 11:27 Uhr 777-200 New York/Newark 9:30 Uhr San Francisco 12:36 Uhr 777-200 New York/Newark 11:00 Uhr San Francisco 14:18 Uhr 757-200 New York/Newark 12:00 Uhr San Francisco 15:18 Uhr 757-200 New York/Newark 14:00 Uhr San Francisco 17:18 Uhr 757-200 New York/Newark 15:00 Uhr San Francisco 18:09 Uhr 777-200 New York/Newark 16:00 Uhr San Francisco 19:13 Uhr 787-10 New York/Newark 17:00 Uhr San Francisco 20:30 Uhr 757-200 New York/Newark 18:00 Uhr San Francisco 21:40 Uhr 757-200 New York/Newark 19:00 Uhr San Francisco 22:40 Uhr 757-200 New York/Newark 20:00 Uhr San Francisco 23:40 Uhr 757-200 New York/Newark 21:00 Uhr San Francisco 0:18 Uhr 757-200 New York/Newark 22:00 Uhr San Francisco 1:18 Uhr 757-200

*Flugplan zu Reisehochzeiten im Sommer, Änderungen möglich

Einsatz der ersten 787-10 von United auf transkontinentaler Strecke

United ist die erste nordamerikanische Fluggesellschaft, die die Boeing 787-10 in Betrieb nimmt. Während United seine Großraumflugzeuge üblicherweise auf internationalen Routen einsetzt, wird die erste Maschine vom Typ 787-10 zwischen New York/Newark und Los Angeles sowie San Francisco eingesetzt. Das Flugzeug verfügt über 44 der exklusiven United Polaris Sitze, 21 United Premium Plus Sitze, die zunächst in der Kategorie Economy Plus verkauft werden, 54 Economy Plus Sitze und 199 United Economy Sitze.

Die 787-10 ist fast 5,5 Meter länger als die 787-9 und kann sowohl mehr Passagiere als auch mehr Fracht befördern. Die 787-10 kann bis zu 6.430 nautische Meilen weit fliegen bei einem 20 Prozent geringeren Treibstoffverbrauch als Flugzeuge älterer Generationen. United setzt derzeit 25 Maschinen des Typs 787-9 und zwölf 787-8 Dreamliner ein.

United Flottenupdate

Im Zuge des umfassenden Flottenplans, der auch eine Strategie zum Austausch der Großraumflotte umfasst, hat United eine Bestellung weiterer neun Maschinen vom Typ 787-9 bekanntgegeben. Das Unternehmen erwartet die Lieferung für 2020. Diese Maschinen werden dafür verwendet, ältere Großraumflugzeuge, die derzeit im Einsatz sind, zu ersetzen. Zum Ende des Jahres wird United 40 Dreamliner in der Flotte sowie weitere 24 in Bestellung haben. United prüft zusätzliche Möglichkeiten, gebrauchte Maschinen zu erwerben.

Uniteds transkontinentaler Premiumservice

Die transkontinentalen Premiumrouten bietet United zwischen New York/Newark und Los Angeles, New York/Newark und San Francisco sowie Boston und San Francisco an. Kunden, die auf einem transkontinentalen Premiumflug in der Business Class gebucht sind, erhalten einen Flat-Bed-Sitz und profitieren von verbesserten Speisen- und Getränkeangeboten, die an die United Polaris Verpflegung an Bord angelehnt sind, sowie weitere exklusive Annehmlichkeiten und Vorteile:

180-Grad Flat-Bed-Sitze für einen entspannteren Flug mit besserem Schlaf;

Individuell entworfenes Bettzeug von dem aus New York stammenden führenden Luxusspezialhändler Saks Fifth Avenue;

Von Saks inspirierte Amenity Kits mit Produkten von Soho House & Co’s Cowshed Spa;

Ein eigens entwickelter Drink – The Old Fashioned – von On The Rocks Cocktails, serviert mit kandierter Orangenschale;

Warme Handtücher, die nach dem Start und kurz vor der Landung gereicht werden;

Neue saisonale Menüs, die zusammen mit The Trotter Project und dessen von Kritikern gelobten Chefköchen entwickelt werden, darunter mehrere aus den Städten, die an den transkontinentalen United Premiumservice angebunden sind;

Das Speisenangebot wird gekrönt mit Angeboten, die von der beliebten Polaris Dessertkarte inspiriert sind, darunter Ghirardelli Sundae Toppings mit Barista Dark Chocolate Mini Chips, Ghirardelli Hot Fudge Sauce, Ghirardelli Caramel Sauce und Barista Caramel Flavored Mini Chips;

Vor der Ankunft werden eine Auswahl von Snacks sowie ein warmes Handtuch gereicht; Zugang zum United Club vor dem Abflug oder nach der Ankunft, um sich frischzumachen, zu entspannen oder kostenfreie Speisen und Getränke zu genießen, sowie bevorzugter Check-in und Boarding mit Premier Access;

Kunden in Economy Plus genießen Menüs, die von den Küstenstädten inspiriert sind, ohne zusätzliche Kosten, darunter eine kostenfreie frische, warme Hauptspeise, Dessert und Obst, ein Snack vor der Ankunft und alkoholische Getränke.

Über United

United Airlines und United Express verfügen über rund 4.600 Flüge am Tag zu 357 Airports auf allen Kontinenten. Im Jahr 2017 beförderten United und United Express auf über 1,6 Millionen Flügen mehr als 148 Millionen Passagiere. United ist stolz auf das weltweit umfangreichste Streckennetz mit US-Hubs in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. United betreibt eine Kernflotte von 757 Jets, der Regionalpartner United Express verfügt über 551 Flugzeuge. Die Airline ist Gründungsmitglied der Star Alliance, die mit insgesamt 28 Mitgliedsgesellschaften Flugverbindungen zu über 193 Ländern bietet. Weitere Informationen gibt es auf united.com sowie über Twitter (@United) und Facebook. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der NYSE unter dem Kürzel UAL gehandelt.