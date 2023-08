United Airlines erweitert internationales Streckennetz

Ab Oktober 2008 fliegt die US Fluggesellschaft neu von Washington DC Dubai und Moskau an.

United Airlines erweitert ab Oktober 2008 das interkontinentale Streckennetz und bietet dann zwei neue Routen an: Der Star Alliance-Partner wird ab Herbst den Nonstop-Verkehr von Dubai nach Washington DC sowie von Moskau in die US-Hauptstadt aufnehmen. Die Dubai-Verbindung mit Flugnummer UA 977, die am 27. Oktober 2008 beginnt, verlässt täglich um 23.30 Uhr Dubais International Airport (DXB) und erreicht Washington-Dulles (IAD) um 6.44 Uhr am Folgetag. Unter der Flugnummer UA 976 geht es um 22.02 Uhr von Washington DC ins Emirat am Persischen Golf, wo United um 18.50 Uhr am nächsten Tag landet. Eingesetzt werden auf dieser Route Flugzeuge des Typs Boeing 777 in einer Vier-Klassen-Konfiguration. Diese umfasst zehn Betten in der United First Suite, 45 Business-Class-Plätze und 198 Sitze in der Economy Class – davon 84 komfortable Economy-Plus-Sitze mit rund 13 Zentimetern mehr Beinfreiheit. Ab dem 27. Oktober 2008 fliegt United neu von der russische Hauptstadt Moskau nach Washington DC. Um 11.20 Uhr startet Flug UA 969 ab Moskau (DME) zum Flughafen Washington-Dulles (IAD), den er planmäßig um 15.35 Uhr erreicht. Der Rückflug UA 964 verlässt um 16.45 Uhr Washington DC und landet um 9.45 Uhr am Folgetag in Moskau. Auf dieser Strecke kommen Flugzeuge des Typs Boeing 767-300 mit zehn Sitzen der First Class, 32 Business-Class-Plätze und 141 Sitzen in der Economy – darunter 67mal Economy Plus – zum Einsatz. Die Business Class dieser B 767-300 ist bereits mit den neu entwickelten 180-Grad-Betten sowie mit modernstem Entertainment-System ausgestattet.