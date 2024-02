United Airlines erweitert Flight Training Center

United Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: United Airlines)

United Airlines baut weltweit größtes Flight Training Center in Denver aus und investiert dabei mehr als 145 Millionen US-Dollar in neue Schulungskapazitäten.

United Airlines hat ein neues Gebäude mit einer Fläche von rund 14.000 Quadratmetern am unternehmenseigenen Flight Training Center in Denver eingeweiht. Die Erweiterung des weltweit größten Schulungszentrums für Piloten schafft Platz für zwölf zusätzliche, hochmoderne Full-Motion-Flugsimulatoren, von denen sechs bereits in Betrieb genommen wurden. Seit Beginn des Jahres hat die Airline mehr als 300 Piloten eingestellt, im Vorjahr waren es über 2.300.

Das Flight Training Center umfasst nun acht Gebäude mit mehr als 65.000 Quadratmeter Trainingsfläche und insgesamt 46 Full-Motion-Flugsimulatoren. Durch den Ausbau können die rund 16.000 Piloten der Fluggesellschaft dort noch intensiver aus- und weitergebildet werden. Diese Investitionen in Personal, Infrastruktur und Technologie sind Teil der ambitionierten Wachstumsstrategie United Next.

Hohe Standards bei Ausbildung und Schulung

Eröffnet wurde der neue Komplex von Scott Kirby, CEO von United Airlines, und Mike Johnston, Bürgermeister von Denver. „Wir wachsen schneller als jede andere Fluggesellschaft. Die Investitionen in unsere Piloten und deren Ausbildung sind entscheidend für den Einsatz der großen Anzahl neuer Flugzeuge, die wir in den kommenden Jahrzehnten unserer Flotte hinzufügen werden“, erklärt Scott Kirby. „Unsere Piloten gehören zu den besten der Welt, und die Art und Weise, wie wir rekrutieren, einstellen und ausbilden, soll diese hohen Standards widerspiegeln.“

Das im Stadtteil Central Park von Denver gelegene Schulungszentrum erstreckt sich über neun Hektar und ist die einzige Ausbildungsstätte für die aktiven und neu eingestellten Piloten von United. Alle werden während ihrer Erstqualifizierung und anschließend alle neun Monate intensiv im Simulator ausgebildet und geprüft, damit sie ihre Zertifizierungen beibehalten. Derzeit verfügt das erweiterte Flight Training Center über 46 Full-Motion-Flugsimulatoren, mit Platz für sechs weitere Einheiten. Durch den Neubau erhöht sich auch die Anzahl der stationären Trainingsvorrichtungen (Fixed Training Devices, FTD) von 21 auf 34. Bis zu 860 Piloten können täglich in dem Komplex rund um die Uhr geschult werden.

Zusätzliche Kapazitäten in den nächsten Jahren

Das Flight Training Center wurde ursprünglich zwischen 1966 und 1968 als Teil des Stapleton-Airport-Komplexes errichtet und dient seitdem als zentrale Ausbildungsstätte für United-Piloten. Seit 2016 flossen dort insgesamt 370 Millionen US-Dollar in den Ausbau und die Modernisierung – und weitere Investments sind fest eingeplant. Im Sommer 2023 gab die Fluggesellschaft den Kauf von zwei unbebauten Grundstücken in der Nähe des Denver International Airport (DEN) bekannt. Ein Teil davon dient zur Erweiterung des Flight Training Centers, da der aktuelle Standort keinen Platz für weiteres Wachstum bietet. Die zusätzlichen Kapazitäten zur Flugausbildung sollen bis 2028 verfügbar sein.

Milliarden-Investment in den Standort Denver

Denver ist das am schnellsten wachsende Drehkreuz von United. Die Airline hat in den letzten Jahren fast eine Milliarde US-Dollar investiert, um das Kundenerlebnis am Flughafen weiter zu verbessern. Dazu gehören neue Gates, hochmoderne United Clubs einschließlich des bisher größten im United-Netzwerk und eine neue Check-in-Lobby. Im vergangenen Jahr verstärkten mehr als 2.500 neue Mitarbeiter das United-Team in Denver, 2024 sind über 1.000 weitere Einstellungen geplant. Die Fluggesellschaft führt von Denver aus eine größere Anzahl an Flügen durch und transportiert eine höhere Zahl an Passagieren als jede andere Fluglinie. Diesen Sommer plant United mehr als 500 tägliche Abflüge ab DEN zu über 175 Destinationen in zehn Ländern, einschließlich 40 neuer Routen.

