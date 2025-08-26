United Airlines erwartet Passagierrekord

United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

United Airlines erwartet über das Wochenende des Labor Day einen neuen Passagierrekord, auch die Sommermonate erlebten hohe Passagierzahlen.

Eines der verkehrsstärksten Wochenenden steht in den USA bevor: Labor Day Weekend. Von Donnerstag (28. August 2025) bis Dienstag (2. September 2025) erwartet United Airlines ungefähr 3,1 Millionen Passagiere, das sind 220.000 mehr als im vergangenen Jahr. In dem Zeitraum heißt der US-Carrier durchschnittlich 500.000 Passagiere auf 4.500 Flügen pro Tag willkommen. Während vor allem inneramerikanische Destinationen wie Las Vegas (Nevada), Orlando (Florida) und Boston (Massachusetts) hoch im Kurs stehen, weisen die Buchungen für internationale Verbindungen ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zu 2024 auf. Beliebte Destinationen sind neben der britischen Hauptstadt London und dem mexikanischen Urlaubsmekka Cancun auch die deutsche Mainmetropole Frankfurt.

Insgesamt rechnet United ebenfalls mit einem neuen Rekordhoch bei den Passagierzahlen für die Sommermonate Juni, Juli und August – diese liegen aktuell bei über 50 Millionen Fluggästen.

United Airlines