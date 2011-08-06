United Airlines erneut mit weniger Passagieren

United Airlines transportierte im Berichtsmonat Juli 2011 13,670 Millionen Fluggäste, gegenüber dem Vorjahresjuli sind das 1 Prozent weniger.

Die Kapazität wurde im Juli 2001 gegenüber dem Vorjahresjuli um 0,2 Prozent auf 23,489 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht, die Nachfrage ging um 0,1 Prozent auf 20,479 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück. Die Auslastung verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 0,3 Prozentpunkte auf immer noch solide 87,2 Prozent. Bei der Fracht ging die Nachfrage um 14,1 Prozent auf 213,809 Millionen Tonnenmeilen zurück. United Airlines hat auf die Nachfrageabschwächung sorgsam reagiert und die Kapazitäten auf die Ferienmonate hin gezielt ganz leicht erhöht, die Auslastung konnte auf einem relativ guten Stand gehalten werden.